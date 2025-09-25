Я готов уйти с должности президента после окончания войны, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен руководить страной в мирное время.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил в интервью изданию Axios.
"Моя цель - закончить войну, а не продолжать баллотироваться на должность", - сказал он.
Зеленский также пообещал обратиться к парламенту Украины с просьбой организовать выборы, если будет достигнуто перемирие. Одеак он считает, что сейчас ситуация с безопасностью и конституция Украины представляют определенные вызовы.
Несмотря на это, по его мнению, выборы возможны.
По словам президента, он понимает, что люди могут хотеть "лидера с ... новым мандатом", который примет важные решения, необходимые для достижения долгосрочного мира.
"Во время перемирия, я думаю, безопасность может дать возможность провести выборы. Это возможно", - сказал Зеленский.
В условиях военного положения в Украине теоретически возможно проведение внеочередных выборов президента и народных депутатов, однако организация голосования во время войны создает значительные риски для политической стабильности. Главная проблема заключается в отсутствии гарантий безопасности избирателей, ведь обстрелы продолжаются по всей стране.
Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина готова к выборам, но они могут состояться только при условии полного прекращения огня на суше, в воздухе и на море. Спикер парламента Руслан Стефанчук в интервью РБК-Украина подчеркивал, что подготовка к выборам будет продолжаться после завершения военного положения, и эти выборы станут уникальными.
В то же время Politico сообщало, что во время встречи с фракцией "Слуга народа" Зеленский якобы заявил о готовности участвовать в любых выборах после войны, хотя, по данным источников, настоящая тема разговора была другой.
