Я готов уйти с должности президента после окончания войны, - Зеленский

"Моя цель - закончить войну, а не продолжать баллотироваться на должность", - сказал он.

Зеленский также пообещал обратиться к парламенту Украины с просьбой организовать выборы, если будет достигнуто перемирие. Одеак он считает, что сейчас ситуация с безопасностью и конституция Украины представляют определенные вызовы.

Несмотря на это, по его мнению, выборы возможны.

По словам президента, он понимает, что люди могут хотеть "лидера с ... новым мандатом", который примет важные решения, необходимые для достижения долгосрочного мира.

"Во время перемирия, я думаю, безопасность может дать возможность провести выборы. Это возможно", - сказал Зеленский.