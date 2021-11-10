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Готовится военное давление. В СНБО объяснили маневры России у границ Украины

Новина українською →
Киев, Среда 10 ноября 2021 14:20
Готовится военное давление. В СНБО объяснили маневры России у границ Украины Фото: в Украине объяснили военные маневры России у границ (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

На Украину надвигается новая волна дестабилизации со стороны России. Будет использоваться давление с помощью военной силы.

Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслан Демченко, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его статью для "Укринформа".

По его словам, реальное привлечение вооруженных сил Российской Федерации возможно, скорее всего, лишь после того, как будет создана общая картинка тотальной дестабилизации и запущены процессы фрагментации Украины.

"С другой стороны, постоянные военные маневры вблизи границ Украины и угроза проведения наступательных операций постепенно превращаются в инструмент постоянного поддержания атмосферы нервозности в Украине", - считает первый заместитель секретаря СНБО.

Он заявил, что Россия будет манипулировать ситуацией безопасности на линии соприкосновения. Контролируя так называемые "1-й и 2-й армейские корпуса", российская сторона имеет целый арсенал механизмов для того, чтобы управлять уровнем эскалации, отметил Демченко.

"При этом РФ искусственно подпитывает конфликт на востоке Украины, поставляя оружие, финансируя временно оккупированные территории и осуществляя прямое управление марионеточными администрациями", - подчеркнул он.

Напомним, США поддерживают контакты с Европой по ситуации на границе Украины.

Более подробно в материале РБК-Украина - "Осеннее обострение. Готовит ли Россия наступление на украинских границах".

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