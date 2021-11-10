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США поддерживают контакты с Европой по ситуации на границе Украины, - Пентагон

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Вашингтон, Среда 10 ноября 2021 00:29
США поддерживают контакты с Европой по ситуации на границе Украины, - Пентагон Фото: Ллойд Остин, министр обороны США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Министр обороны США Ллойд Остин обеспокоен сообщениями о стягивании Вооруженных сил России к границе с Украиной. Глава Пентагона обсуждает ситуацию с коллегами в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

В прессе продолжает появляться информации о наращивании войск РФ на границе Украины.

"Мы продолжаем следить за ситуацией. Министр по-прежнему обеспокоен этим наращиванием сил, мы продолжаем внимательно следить. Остин по-прежнему поддерживает контакты с представителями военного руководства высокого ранга здесь, в Пентагоне, а также в Европе", - сказал Кирби.

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ объяснили, почему Россия снова перемещает свои войска вблизи границы Украины. В то же время военные уверяют, что наращивания российского военного присутствия нет.

Как известно, впервые информация о новых войсках у украинской границы появилась в американской газете Washington Post, однако в Минобороны сразу же ее опровергли.

Больше можете прочитать в материале РБК-Украина - "Осеннее обострение. Готовит ли Россия наступление на украинских границах".

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