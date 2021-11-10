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Готується військовий тиск. В РНБО пояснили маневри Росії біля кордонів України

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Київ, Середа 10 листопада 2021 14:20
Готується військовий тиск. В РНБО пояснили маневри Росії біля кордонів України Фото: в Україні пояснили військові маневри Росії біля кордонів (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

На Україну насувається нова хвиля дестабілізації зі сторони Росії. Використовуватиметься тиск за допомогою військової сили.

Про це заявив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Руслан Демченко, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його статтю для "Укрінформу".

За його словами, реальне залучення збройних сил Російської Федерації можливе, скоріше за все, лише після того, як буде створена загальна картинка тотальної дестабілізації та запущені процеси фрагментації України.

"З іншого боку, постійні військові маневри поблизу кордонів України та загроза проведення наступальних операцій поступово перетворюються на інструмент постійної підтримки атмосфери нервозності в Україні", - вважає перший заступник секретаря РНБО.

Він заявив, що Росія маніпулюватиме безпековою ситуацією на лінії зіткнення. Контролюючи так звані "1-й та 2-й армійські корпуси", російська сторона має цілий арсенал механізмів для того, щоб керувати рівнем ескалації, зазначив Демченко.

"При цьому РФ штучно підживлює конфлікт на сході України, постачаючи зброю, фінансуючи тимчасово окуповані території та здійснюючи пряме управління маріонетковими адміністраціями", - підкреслив він.

Нагадаємо, США підтримують контакти з Європою щодо ситуації на кордоні України.

Більш детально в матеріалі РБК-Україна - "Осіннє загострення. Чи готує Росія наступ на українських кордонах".

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