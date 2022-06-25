Готовит ли Россия всеобщую мобилизацию: ответ ГУР Минобороны

По его словам, в России проводят скрытую мобилизацию, а военкоматы работают выборочно. Прежде всего РФ привлекает резервы, в частности так называемый БАРС (боевой армейский резерв страны).

"Это система резервистов, которые заключили контракт с вооруженными силами Российской Федерации и которые дали согласие на привлечение в любых ситуациях в боевые подразделения. Эта программа сейчас очень активно применяется. Они ее используют в том числе для создания новых пехотных подразделений. Также такой подход применяется для восполнения тех потерь, которые они понесли", - объяснил Скибицкий.

Россия изменила саму систему вербования и уменьшила срок контракта, который минимально длится всего два месяца. Раньше это был минимум год, а то и даже три. Это позволяет быстро пополнить потери.

Одной из главных причин, почему россияне подписывают контракт, остается заработная плата. Перехваченные разговоры ГУР доказывают, что 70% оккупантов руководствуются именно материальным стимулом.

"Мы знаем случаи и у нас есть достоверная информация, что, например, один из военнослужащих из Тюменской области заключил контракт на 2,5 месяца. Он сделал это в начале мая, потому что через 2,5 месяца у его сына свадьба. Вот он захотел заработать немного средств, вернуться и отыграть свадьбу", - рассказал Скибицкий.

В то же время он объясняет, что мобилизованных из России, Луганской и Донецкой областей чаще всего бросают в пехотные подразделения, которые попадают на передовую без тяжелого вооружения. Чаще всего их призывают в 1-й и 2-й армейские корпуса.

"Если говорить реально, то это можно назвать настоящим геноцидом украинского народа, ведь это наши граждане, которые проживают на временно оккупированной территории. Но они вынуждены, потому что там ведется жесткий контроль и грозит строгая ответственность, если ты не идешь в ряды этих армейских корпусов. Есть и другие последствия, которые связаны с давлением на семьи, на детей. Они являются заложниками той ситуации, которую россияне создали на востоке Украины", - добавил представитель ГУР.