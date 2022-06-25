Чи готує Росія загальну мобілізацію: відповідь ГУР Міноборони

За його словами, в Росії проводять приховану мобілізацію, а військкомати працюють вибірково. Насамперед РФ залучає резерви, зокрема так званий БАРС (бойовий армійський резерв країни).

"Це система резервістів, які уклали контракт зі збройними силами Російської Федерації і які дали згоду на залучення в будь-яких ситуаціях до бойових підрозділів. Ця програма зараз дуже активно застосовується. Вони її використовують в тому числі для створення нових піхотних підрозділів. Також такий підхід застосовується для поповнення тих втрат, які вони понесли", - пояснив Скібіцький.

Також Росія змінила саму систему вербування та зменшила термін контракту, який мінімально триває лише два місяці. Раніше це був мінімум рік, а то й навіть три. Це дозволяє швидко поповнити втрати.

Однією з головних причин, чому росіяни підписують контракт, залишається заробітна плата. Перехоплені розмови ГУР доводять, що 70% окупантів керуються саме матеріальним стимулом.

"Ми знаємо випадки і в нас є достовірна інформація, що, наприклад, один із військовослужбовців з Тюменської області уклав контракт на 2,5 місяці. Він зробив це на початку травня, тому що через 2,5 місяці в його сина весілля. От він захотів заробити трохи коштів, повернутися і відіграти весілля", - розповів Скібіцький.

Водночас він пояснює, що мобілізованих з Росії, Луганської та Донецької областей найчастіше кидають до піхотних підрозділів, які потрапляють на передову без важкого озброєння. Найчастіше їх призивають у 1-й та 2-й армійські корпуси.

"Якщо казати реально, то це можна назвати справжнім геноцидом українського народу, адже це наші громадяни, які проживають на тимчасово окупованій території. Але вони вимушені, тому що там ведеться жорсткий контроль і загрожує сувора відповідальність, якщо ти не йдеш до лав цих армійських корпусів. Є й інші наслідки, які пов'язані з тиском на сім'ї, на дітей. Вони є заручниками тієї ситуації, яку росіяни створили на сході України", - додав представник ГУР.