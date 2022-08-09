"Готовим новые решения", - Зеленский рассказал о нынешней работе Крымской платформы

Глава государства отметил, что формат мероприятия будет другим, но значение - еще большим.

"Пока рано разглашать все детали, но в этом году работа Крымской платформы будет не менее весомой и представительной, чем в прошлом году, когда состоялся первый саммит", - указал Зеленский.

Он также рассказал, что сейчас готовят:

новые решения для защиты и реализации прав коренных народов Украины,

программы экономического восстановления нашего Крыма после освобождения от оккупантов,

Кроме этого, самое главное - это поддержка ВСУ, разведки и всех, кто воюет за освобождение нашей земли.