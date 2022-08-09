"Готуємо нові рішення": Зеленський - про цьогорічну роботу Кримської платформи

Кримська платформа в цьому році буде не менш вагомою і представницькою, ніж у 2021. Однак поки зарано розголошувати всі деталі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення президента України Володимира Зеленського.
Глава держави зазначив, що формат заходу буде іншим, але значення - ще більним.
"Поки зарано розголошувати всі деталі, але цього року робота Кримської платформи буде не менш вагомою і представницькою, ніж торік, коли відбувся перший саміт", - сказав Зеленський.
Він також розповів, що наразі готують:
Окрім цього, найголовніше - це підтримка ЗСУ, розвідки та всіх, хто воює за звільнення нашої землі.
Нагадаємо, Кримська платформа - це українська дипломатична ініціатива, яка спрямована на те, щоб повернути питання півострова до міжнародного порядку денного для його подальшого звільнення від російської окупації.
Перший установчий саміт за участю лідерів іноземних держав і дипломатичних представників пройшов у серпні 2021.