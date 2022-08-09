"Готовим новые решения", - Зеленский рассказал о нынешней работе Крымской платформы
Крымская платформа в этом году будет не менее весомой и представительной, чем в 2021. Однако пока рано разглашать все детали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.
Глава государства отметил, что формат мероприятия будет другим, но значение - еще большим.
"Пока рано разглашать все детали, но в этом году работа Крымской платформы будет не менее весомой и представительной, чем в прошлом году, когда состоялся первый саммит", - указал Зеленский.
Он также рассказал, что сейчас готовят:
- новые решения для защиты и реализации прав коренных народов Украины,
- программы экономического восстановления нашего Крыма после освобождения от оккупантов,
Кроме этого, самое главное - это поддержка ВСУ, разведки и всех, кто воюет за освобождение нашей земли.
Напомним, Крымская платформа - это украинская дипломатическая инициатива, которая направлена на то, чтобы вернуть вопрос полуострова к международной повестки дня для его последующего освобождения от российской оккупации.
Первый учредительный саммит с участием лидеров иностранных государств и дипломатических представителей прошел в августе 2021.