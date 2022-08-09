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"Готовим новые решения", - Зеленский рассказал о нынешней работе Крымской платформы

Новина українською →
Вторник 09 августа 2022 23:27
"Готовим новые решения", - Зеленский рассказал о нынешней работе Крымской платформы Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Крымская платформа в этом году будет не менее весомой и представительной, чем в 2021. Однако пока рано разглашать все детали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что формат мероприятия будет другим, но значение - еще большим.

"Пока рано разглашать все детали, но в этом году работа Крымской платформы будет не менее весомой и представительной, чем в прошлом году, когда состоялся первый саммит", - указал Зеленский.

Он также рассказал, что сейчас готовят:

  • новые решения для защиты и реализации прав коренных народов Украины,
  • программы экономического восстановления нашего Крыма после освобождения от оккупантов,

Кроме этого, самое главное - это поддержка ВСУ, разведки и всех, кто воюет за освобождение нашей земли.

Напомним, Крымская платформа - это украинская дипломатическая инициатива, которая направлена на то, чтобы вернуть вопрос полуострова к международной повестки дня для его последующего освобождения от российской оккупации.

Первый учредительный саммит с участием лидеров иностранных государств и дипломатических представителей прошел в августе 2021.

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