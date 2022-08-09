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"Готуємо нові рішення": Зеленський - про цьогорічну роботу Кримської платформи

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Вівторок 09 серпня 2022 23:27
"Готуємо нові рішення": Зеленський - про цьогорічну роботу Кримської платформи Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Кримська платформа в цьому році буде не менш вагомою і представницькою, ніж у 2021. Однак поки зарано розголошувати всі деталі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що формат заходу буде іншим, але значення - ще більним.

"Поки зарано розголошувати всі деталі, але цього року робота Кримської платформи буде не менш вагомою і представницькою, ніж торік, коли відбувся перший саміт", - сказав Зеленський.

Він також розповів, що наразі готують:

  • нові рішення для захисту та реалізації прав корінних народів України,
  • програми економічного відновлення нашого Криму після звільнення від окупантів,

Окрім цього, найголовніше - це підтримка ЗСУ, розвідки та всіх, хто воює за звільнення нашої землі.

Нагадаємо, Кримська платформа - це українська дипломатична ініціатива, яка спрямована на те, щоб повернути питання півострова до міжнародного порядку денного для його подальшого звільнення від російської окупації.

Перший установчий саміт за участю лідерів іноземних держав і дипломатичних представників пройшов у серпні 2021.

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