Готовились помочь России в случае повторного наступления: в Черниговской области разоблачили банду

В Черниговской области сотрудники СБУ разоблачили банду, которая готовилась помочь России в случае повторного вторжения. Преступники оборудовали тайник с оружием для вражеских ДРГ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Службы безопасности Украины.

В состав банды входили трое представителей криминальных кругов. Все преступники были привлечены российскими спецслужбами к подрывной деятельности. "Злоумышленники оборудовали тайники с оружием для вражеских ДРГ, которые планировали "прорыв" в Украину с территории РФ", - пишет пресс-служба. Во время осмотра тайника, было изъято: снайперские винтовки бесшумной стрельбы "Винторез";

реактивную противотанковую гранату РПГ - 18"Муха";

автоматы бесшумной стрельбы "Вал". Также во время обысков у злоумышленников было обнаружено: снайперскую винтовку Драгунова с глушителем;

боевые осколочные гранаты;

патроны к стрелковому оружию;

оптические прицелы и приборы ночного видения. Все участники группы были задержаны. Фото: готовились помочь России в случае повторного наступления (ssu.gov.ua)