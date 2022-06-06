Готувалися допомогти Росії у разі повторного наступу: в Чернігівській області викрили банду

В Чернігівській області співробітники СБУ викрили банду, яка готувалася допомогти Росії у разі повторного вторгнення. Злочинці обладнали тайник зі зброєю для ворожих ДРГ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Служби безпеки України.

До складу банди входили троє представників кримінальних кіл. Усі злочинці були залучені російськими спецслужбами до підривної діяльності. "Зловмисники обладнали тайники зі зброєю для ворожих ДРГ, які планували "прорив" в Україну з території РФ", - пише пресслужба. Під час огляду тайника, було вилучено: снайперські гвинтівки безшумної стрільби "Вінторєз";

реактивну протитанкову граната РПГ-18 "Муха";

автомати безшумної стрільби "Вал". Також під час обшуків у зловмисників було виявлено: снайперську гвинтівку Драгунова з глушником;

бойові осколкові гранати;

набої до стрілецької зброї;

оптичні приціли та прилади нічного бачення. Усі учасники групи були затримані. Фото: готувалися допомогти Росії у разі повторного наступу (ssu.gov.ua)