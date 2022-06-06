ru ua
Пн, 06 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Готувалися допомогти Росії у разі повторного наступу: в Чернігівській області викрили банду

Новость на русском →
Понеділок 06 червня 2022 14:33
Готувалися допомогти Росії у разі повторного наступу: в Чернігівській області викрили банду Фото: готувалися допомогти Росії у разі повторного наступу (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Чернігівській області співробітники СБУ викрили банду, яка готувалася допомогти Росії у разі повторного вторгнення. Злочинці обладнали тайник зі зброєю для ворожих ДРГ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Служби безпеки України.

До складу банди входили троє представників кримінальних кіл. Усі злочинці були залучені російськими спецслужбами до підривної діяльності.

"Зловмисники обладнали тайники зі зброєю для ворожих ДРГ, які планували "прорив" в Україну з території РФ", - пише пресслужба.

Під час огляду тайника, було вилучено:

  • снайперські гвинтівки безшумної стрільби "Вінторєз";
  • реактивну протитанкову граната РПГ-18 "Муха";
  • автомати безшумної стрільби "Вал".

Також під час обшуків у зловмисників було виявлено:

  • снайперську гвинтівку Драгунова з глушником;
  • бойові осколкові гранати;
  • набої до стрілецької зброї;
  • оптичні приціли та прилади нічного бачення.

Усі учасники групи були затримані.

Фото: готувалися допомогти Росії у разі повторного наступу (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Київській області викрили канал фінансування російської агентури в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна
NEWS
Джонсон підтвердив передачу Україні РСЗВ
Джонсон підтвердив передачу Україні РСЗВ
DAILY
Рівняння на центр. Як змінюються відносини між командою Зеленського та місцевою владою
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Рівняння на центр. Як змінюються відносини між командою Зеленського та місцевою владою