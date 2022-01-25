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Готовили серию нападений в Украине: СБУ обезвредила банду, которую контролировали из России

Автор: Иванна Шовкун

Сотрудники СБУ ликвидировали преступную группировку, которая вела подрывную деятельность против государственной безопасности Украины. Членов банды контролировали представители спецслужб Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Группировку обезвредили в Житомире и Харькове. У членов банды провели обыски и изъяли взрывное устройство, стрелковое оружие, а также боеприпасы.

По данным следствия, злоумышленники занимались подготовкой серии разбойных нападений на городские инфраструктурные объекты, включая коммерческую сферу. Они хотели дестабилизировать ситуацию в стране.

Установлено, что банду организовали два местных жителя, один из которых имеет гражданство РФ. Под прикрытием якобы трудоустройства в охранной фирме они подбирали "кандидатов" в состав группировки. Для этого использовали свои связи среди представителей криминальных кругов.

Фото: СБУ обезвредила банду злоумышленников (ssu.gov.ua)

Напомним, СБУ провела масштабную спецоперацию в северных регионах Украины, в результате которой заблокированы межрегиональные преступные группировки, координировавшиеся "ворами в законе" из РФ. Злоумышленники действовали на территории исправительных колоний в Ровно и Луцке.

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Служба безопасности Украины