Готовили серию нападений в Украине: СБУ обезвредила банду, которую контролировали из России

Сотрудники СБУ ликвидировали преступную группировку, которая вела подрывную деятельность против государственной безопасности Украины. Членов банды контролировали представители спецслужб Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Группировку обезвредили в Житомире и Харькове. У членов банды провели обыски и изъяли взрывное устройство, стрелковое оружие, а также боеприпасы.
По данным следствия, злоумышленники занимались подготовкой серии разбойных нападений на городские инфраструктурные объекты, включая коммерческую сферу. Они хотели дестабилизировать ситуацию в стране.
Установлено, что банду организовали два местных жителя, один из которых имеет гражданство РФ. Под прикрытием якобы трудоустройства в охранной фирме они подбирали "кандидатов" в состав группировки. Для этого использовали свои связи среди представителей криминальных кругов.
Напомним, СБУ провела масштабную спецоперацию в северных регионах Украины, в результате которой заблокированы межрегиональные преступные группировки, координировавшиеся "ворами в законе" из РФ. Злоумышленники действовали на территории исправительных колоний в Ровно и Луцке.