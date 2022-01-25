Готували серію нападів в Україні: СБУ знешкодила банду, яку контролювали з Росії

Угруповання знешкодили в Житомирі та Харкові. У членів банди провели обшуки та вилучили вибуховий пристрій, стрілецьку зброю, а також боєприпаси.

За даними слідства, зловмисники займалися підготовкою серії розбійних нападів на міські інфраструктурні об'єкти, включаючи комерційну сферу. Вони хотіли дестабілізувати ситуацію в країні.

Встановлено, що банду організували два місцеві жителі, один з яких має громадянство РФ. Під прикриттям працевлаштування в охоронній фірмі вони підбирали "кандидатів" до складу угруповання. Для цього використали свої зв'язки серед представників кримінальних кіл.