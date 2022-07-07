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Готував вторгнення в Україну: генерал-полковнику РФ повідомили про підозру

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Україна, Четвер 07 липня 2022 17:21
Готував вторгнення в Україну: генерал-полковнику РФ повідомили про підозру Фото: генерал-полковнику РФ повідомили про підозру через підготовку вторгнення в Україну (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Генерал-полковник РФ брав участь у підготовці, плануванні та організації вторгнення російських військ на територію Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Правоохоронці повідомили йому про підозру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Зазначено, що командувачу військами центрального військового округу Збройних сил Росії повідомили про підозру у веденні агресивної війни та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 437 та ч. 3 ст. 110 КК)

За даними слідства, високопосадовець армії країни-агресора протягом лютого-березня 2022 року перебував у селі Терехівка Чернігівського району. Там він облаштував собі командний пункт в одному із фермерських господарств.

Генерал-полковник віддавав накази щодо ведення бойових дій та контролював їх виконання. Наприкінці березня 2022 року задля підвищення морально-психологічного стану підлеглих військових, він вручив їм державні нагороди Росії.

Українські правоохоронні органи перевіряють генерал-полковник РФ та його підлеглих на причетність до вчинення воєнних злочинів проти мирного населення.

Нагадаємо, СБУ знешкодила агента ФСБ, який коригував ракетні удари по Миколаєву.

Окрім того, правоохоронці повідомили трьом окупантам про підозру у катуванні місцевих мешканців в Чернігівській області під час тимчасової окупації.

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