UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

"Готові піти на ризики". Польща відкриє два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю, - Туск

Фото: Дональд Туск, прем'єр Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Польща готова відкрити ще два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. На одному з них діятимуть обмеження.

Про це заявив прем'єр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Interia Wydarzenia.

На початку листопада Польща планує відкрити два прикордонні пункти на кордоні з Білоруссю - у Бобровниках і Кузниці. На пункті "Бобровники-Берестовіца" проблем із логістикою не буде, а на пункті "Кузня-Брузги" до кінця року зможуть проїжджати тільки автомобілі масою до 3,5 тонн через ремонт дороги.

Пункт "Польшовце-Пещатка" поки залишать закритим, оскільки в його районі розташований військовий табір.

"Якщо ми говоримо, що ці пункти пропуску можуть бути відкриті, то це насамперед тому, що кордон зараз перебуває під безпрецедентним контролем. Завдяки нашим спільним зусиллям польсько-білоруський кордон, мабуть, найбільш охоронюваний у Європі. Тому ми можемо дозволити собі ризик, пов'язаний з його відкриттям", - зазначив прем'єр.

Він пояснив, що відкриття цих пунктів пропуску буде "пробним рішенням".

"Якщо виявиться, що з якоїсь причини кордон необхідно закрити, я не буду вагатися ні хвилини", - попередив він.

Польща закривала кордон із Білоруссю

Нагадаємо, на початку вересня польська влада закривала всі пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Причиною тоді стали спільні військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2025".

Уже 23 вересня, коли навчання закінчилися, прем'єр Польщі Дональд Туск розповів, що Польща знову відкриває пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.

Ідеться про пункти пропуску "Брест - Тереспіль" (для легкових автомобілів) і "Козловичі - Кукурікі" (для вантажного транспорту), а також про три залізничні пункти пропуску: "Гродно - Кузня-Бялостоцька", "Свіслоч - Семенівка" і "Брест - Тереспіль".

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьПольщаКордон з Білоруссю