"Готові підставити залізне плече". Пункти незламності УЗ пропонують допомогу українцям

Внаслідок російських обстрілів багато українців залишилися без електропостачання. "Укрзалізниця" пропонує свою допомогу: на 92 вокзалах України розташовані пункти незламності, мета яких - підтримати усіх, хто цього потребує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ .

Пункти незламності функціонують цілодобово.

Зазначається, що вони обладнані альтернативними джерелами живлення та опалення, що гарантує їхню роботу навіть за відсутності централізованого постачання електрики. Тому тут всі відвідувачі можуть:

підзарядити свої гаджети,

зігрітися,

отримати доступ до безкоштовного Інтернету,

випити гарячого чаю.

Окрім цього, на 40 вокзалах країни облаштовано спеціальні зони для батьків із дітьми. Вони мають:

місця для годування та сповивання,

зони очікування,

розважальні набори для дітей: розмальовки, настільні ігри та набори для малювання.

"У разі потреби завжди готові підставити своє залізне плече", - зазначили в "Укрзалізниці".



Фото: мапа пунктів незламності (facebook.com Ukrzaliznytsia)

Ситуація з енергопостачанням в Україні 28 листопада

З вечора 27 листопада Україна знаходилася під масованою атакою Росії. Ближче до ранку окрім дронів РФ застосувала балістичні ракети.

Під ударом сьогодні знаходилася енергетична система України. За даними Повітряних сили ЗСУ, росіяни застосували проти України 188 засобів повітряного нападу.

Пізніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що під час сьогоднішнього обстрілу зафіксовано 12 влучань, в основному в об’єкти паливно-енергетичного сектору.

В Україні наразі діють аварійні відключення. Детальніше про наслідки чергового російського обстрілу - читайте у матеріалі РБК-Україна.