"Готовы подставить железное плечо". Пункты несокрушимости УЗ предлагают помощь украинцам

В результате российских обстрелов многие украинцы остались без электроснабжения. "Укрзализныця" предлагает свою помощь: на 92 вокзалах Украины расположены пункты несокрушимости, цель которых - поддержать всех, кто в этом нуждается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ .

Пункты несокрушимости функционируют круглосуточно.

Отмечается, что они оборудованы альтернативными источниками питания и отопления, что гарантирует их работу даже при отсутствии централизованной поставки электричества. Поэтому здесь все посетители могут:

подзарядить свои гаджеты,

согреться,

получить доступ к бесплатному Интернету,

выпить горячий чай.

Кроме того, на 40 вокзалах страны обустроены специальные зоны для родителей с детьми. Они имеют:

места для кормления и пеленания,

зоны ожидания,

Развлекательные наборы для детей: раскраски, настольные игры и наборы для рисования.

"В случае необходимости всегда готовы подставить свое железное плечо", - отметили в "Укрзализныце".



Фото: карта пунктов несокрушимости (facebook.com Ukrzaliznytsia)

Ситуация с энергоснабжением в Украине 28 ноября

С вечера 27 ноября Украина находилась под массированной атакой России. Ближе к утру кроме дронов РФ применила баллистические ракеты.

Под ударом находилась энергетическая система Украины. По данным Воздушных сил ВСУ, россияне применили против Украины 188 средств воздушного нападения.

Позже Воздушные силы ВСУ сообщили, что во время сегодняшнего обстрела зафиксировано 12 попаданий, в основном в объекты топливно-энергетического сектора.

В Украине действуют аварийные отключения. Детальнее о последствиях очередного российского обстрела - читайте в материале РБК-Украина.