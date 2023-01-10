Готові на мир на будь-яких умовах: Чистіков про військовослужбовців у Севастополі

На території окупованого півострова Крим поширюється велика кількість оголошень від приватних охоронних фірм. Вони пропонують надавати нібито охоронні послуги у Херсонській та Запорізькій областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар заступника постійного представника президента в Криму Дениса Чистікова.
За його словами, в умовах таких контрактів прописано, що в перші два тижні буде відбуватись військова підготовка. З цього слідує, що фактично найманих людей готують до участі в військових діях. Однак це відбувається під прикриттям нібито надання охоронних послуг.
"Це в свою чергу викликає вже певні невдоволення. Також уже була поширена інформація про те, що військовослужбовці міста Севастополя готові на мир на будь-яких умовах, аби тільки припинити саме військові дії, оскільки відмовитися напряму вони не можуть. Але заявляють про те, що вони готові укладати мир, відмовлятися від участі в військових діях", - сказав Чистіков.
У четвер, 5 січня, Збройні сили України завдали удару по пункту дислокації російських військових біля Криму. До лікарень потрапили до сотні окупантів.
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