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Готові на мир на будь-яких умовах: Чистіков про військовослужбовців у Севастополі

Фото: у Криму охоронні фірми наймають людей для війни з Україною (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

На території окупованого півострова Крим поширюється велика кількість оголошень від приватних охоронних фірм. Вони пропонують надавати нібито охоронні послуги у Херсонській та Запорізькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар заступника постійного представника президента в Криму Дениса Чистікова.

За його словами, в умовах таких контрактів прописано, що в перші два тижні буде відбуватись військова підготовка. З цього слідує, що фактично найманих людей готують до участі в військових діях. Однак це відбувається під прикриттям нібито надання охоронних послуг.

"Це в свою чергу викликає вже певні невдоволення. Також уже була поширена інформація про те, що військовослужбовці міста Севастополя готові на мир на будь-яких умовах, аби тільки припинити саме військові дії, оскільки відмовитися напряму вони не можуть. Але заявляють про те, що вони готові укладати мир, відмовлятися від участі в військових діях", - сказав Чистіков.

У четвер, 5 січня, Збройні сили України завдали удару по пункту дислокації російських військових біля Криму. До лікарень потрапили до сотні окупантів.

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