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Готовы на мир на любых условиях: Чистиков о военнослужащих в Севастополе

Фото: в Крыму охранные фирмы нанимают людей для войны с Украиной (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

На территории оккупированного полуострова Крым распространяется множество объявлений от частных охранных фирм. Они предлагают предоставлять якобы охранные услуги в Херсонской и Запорожской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий заместителя постоянного представителя президента в Крыму Дениса Чистикова.

По его словам, в условиях таких контрактов прописано, что в первые две недели будет проходить военная подготовка. Из этого следует, что фактически наемные люди готовятся к участию в военных действиях. Однако это происходит под прикрытием якобы предоставления охранных услуг.

"Это в свою очередь вызывает уже определенное недовольство. Также уже была распространена информация о том, что военнослужащие города Севастополя готовы на мир на любых условиях, лишь бы прекратить именно военные действия, поскольку отказаться напрямую они не могут. Но заявляют о том, что они готовы заключать мир, отказываться от участия в военных действиях", - сказал Чистиков.

В четверг, 5 января, Вооруженные силы Украинынанесли удар по пункту дислокации российских военных возле Крыма. В больницы попали около сотни кафиров.

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