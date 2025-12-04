"Готові до будь-яких варіантів". Зеленський назвав мету зустрічі з командою Трампа

Він розповів, що сьогодні, 4 грудня, українські представники продовжать розмову в США із командою американського лідера Дональда Трампа.

"Наше завдання зараз - отримати повну інформацію про те, що прозвучало в Росії, які ще приводи знайшов Путін (російський диктатор - ред), щоб затягнути війну та щоб тиснути на Україну, на нас, на нашу незалежність. Україна готова до будь-яких варіантів розвитку подій", - наголосив український президент.

Зеленський зазначив що Україна буде "максимально конструктивно" працювати з усіма партнерами для настання "достойного миру".

Тільки достойний мир означає реальну безпеку, ми цілком усвідомлюємо, що для цього і зараз потрібна, і буде потрібна підтримка партнерів", - додав він.