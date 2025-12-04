"Готові до будь-яких варіантів". Зеленський назвав мету зустрічі з командою Трампа

Завдання українських переговорників у США - отримати повну інформацію про результати візиту американської делегації до Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського.
Він розповів, що сьогодні, 4 грудня, українські представники продовжать розмову в США із командою американського лідера Дональда Трампа.
"Наше завдання зараз - отримати повну інформацію про те, що прозвучало в Росії, які ще приводи знайшов Путін (російський диктатор - ред), щоб затягнути війну та щоб тиснути на Україну, на нас, на нашу незалежність. Україна готова до будь-яких варіантів розвитку подій", - наголосив український президент.
Зеленський зазначив що Україна буде "максимально конструктивно" працювати з усіма партнерами для настання "достойного миру".
Тільки достойний мир означає реальну безпеку, ми цілком усвідомлюємо, що для цього і зараз потрібна, і буде потрібна підтримка партнерів", - додав він.
Нагадаємо, спеціальний представник Дональда Трампа Стів Віткофф разом із зятем американського президента Джаредом Кушнером 2 грудня обговорили у Москві оновлений мирний план із російським диктатором Володимиром Путіним.
Після зустрічі путінський радник Юрій Ушаков заявив, що компромісу ще немає, але робота триває.
Пізніше прессекретар диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль нібито не відкидав пропозицій США.
Згідно з даними ЗМІ, Віткофф та Кушнер доповіли Трампу про "продуктивну" зустріч у Москві. Деталі не розкриваються, але сам Трамп заявив журналістам, що, на думку його представників, Путін "хоче завершити війну".
У четвер, 4 грудня, Віткофф та Кушнер мають провести черговий раунд переговорів із главою української делегації Рустемом Умєровим.