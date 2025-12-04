RU

"Готовы к любым вариантам". Зеленский назвал цель встречи с командой Трампа

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
Автор: Валерий Ульяненко

Задача украинских переговорщиков в США - получить полную информацию о результатах визита американской делегации в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

Он рассказал, что сегодня, 4 декабря, украинские представители продолжат разговор в США с командой американского лидера Дональда Трампа.

"Наша задача сейчас - получить полную информацию о том, что прозвучало в России, какие еще поводы нашел Путин (российский диктатор - ред), чтобы затянуть войну и чтобы давить на Украину, на нас, на нашу независимость. Украина готова к любым вариантам развития событий", - подчеркнул украинский президент.

Зеленский отметил, что Украина будет "максимально конструктивно" работать со всеми партнерами для наступления "достойного мира".

Только достойный мир означает реальную безопасность, мы вполне осознаем, что для этого и сейчас нужна, и будет нужна поддержка партнеров", - добавил он.

 

Мирный план США

Напомним, специальный представитель Дональда Трампа Стив Уиткофф вместе с зятем американского президента Джаредом Кушнером 2 декабря обсудили в Москве обновленный мирный план с российским диктатором Владимиром Путиным.

После встречи путинский советник Юрий Ушаков заявил, что компромисса еще нет, но работа продолжается.

Позже пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль якобы не отвергал предложений США.

Согласно данным СМИ, Уиткофф и Кушнер доложили Трампу о "продуктивной" встрече в Москве. Детали не раскрываются, но сам Трамп заявил журналистам, что, по мнению его представителей, Путин "хочет завершить войну".

В четверг, 4 декабря, Уиткофф и Кушнер должны провести очередной раунд переговоров с главой украинской делегации Рустемом Умеровым.

