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Готові до бойкоту. Україна сформувала коаліцію проти участі РФ в Олімпіаді, - Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна та ще 34 країни сформували коаліцію, яка виступає проти участі росіян та білорусів до Олімпіади у Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.

Він зазначив, що держави, які заплямували себе кров'ю українців, не можуть брати участь в Олімпіаді. За час повномасштабної війни росіяни вбили 340 українських спортсменів та тренерів та пошкодили 343 спортивні об'єкти.

"Україна налаштована рішуче. Склалася потужна міжнародна коаліція за чесний спорт, що включає 35 держав. Разом ми готові бойкотувати Олімпійські Ігри в Парижі, якщо Росія та Білорусь будуть допущені до участі у змаганнях", - наголосив Шмигаль.

Прем'єр додав, що коаліція очікує від Міжнародного олімпійського комітету рішучого відсторонення агресора від Олімпіади.

Що передувало

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет неодноразово висловлював неоднозначну позицію щодо участі росіян та білорусів у спортивних змаганнях, незважаючи на війну в Україні.

Зокрема, президент МОК Томас Бах підтримував допуск Росії та Білорусі до Олімпіади у нейтральному статусі. При цьому він рекомендував повернути представників РФ та РБ на змагання.

Офіційні представники України різко критикували МОК за такі дії.

 

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