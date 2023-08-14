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Готовы к бойкоту. Украина сформировала коалицию против участия РФ в Олимпиаде, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина и еще 34 страны сформировали коалицию, которая выступает против участия россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

Он отметил, что государства, которые запятнали себя кровью украинцев, не могут принимать участия в Олимпиаде. За время полномасштабной войны россияне убили 340 украинских спортсменов и тренеров и повредила 343 спортивных объекта. 

"Украина настроена решительно. Сложилась мощная международная коалиция за честный спорт, включающая 35 государств. Вместе мы готовы бойкотировать Олимпийские Игры в Париже, если Россия и Беларусь будут допущены к участию в соревнованиях", - подчеркнул Шмыгаль. 

Премьер добавил, что коалиция ожидает от Международного олимпийского комитета решительного отстранения агрессора от Олимпиады. 

Что предшествовало

Напомним, Международный олимпийский комитет неоднократно высказывал неоднозначную позицию насчет участия россиян и белорусов в спортивных соревнованиях, несмотря на войну в Украине. 

В частности, президент МОК Томас Бах поддерживал допуск России и Беларуси к Олимпиаде в нейтральном статусе. При этом он рекомендовал вернуть представителей РФ и РБ на соревнования. 

Официальные представители Украины резко критиковали МОК за подобные действия. 

 

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