Готов ко всему. Украинцы запустили Telegram-бот с советами по выживанию

В Telegram появился анонимный бот "Готов ко всему". Его авторы собрали в одном месте рекомендации по подготовке граждан к чрезвычайным ситуациям, а также руководство в случае военного положения.

Что можно узнать у бота – читайте в материале РБК-Украина со ссылкой на "Готов ко всему".