Готов ко всему. Украинцы запустили Telegram-бот с советами по выживанию

В Telegram появился анонимный бот "Готов ко всему". Его авторы собрали в одном месте рекомендации по подготовке граждан к чрезвычайным ситуациям, а также руководство в случае военного положения.
Что можно узнать у бота – читайте в материале РБК-Украина со ссылкой на "Готов ко всему".
В Telegram-боте есть следующие разделы:
Telegram-бот создали на базе информации из памятки для семьи "Как действовать в кризисной ситуации", подготовленной волонтерской группой #миготові. Также авторы использовали брошюру "В случае чрезвычайной ситуации или войны" Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, советник для гражданского населения "Без паники! Как выжить, бороться и победить во время боевых действий" и материалы СМИ.
Ранее РБК-Украина писало, что украинцев предупредили о новых кибератаках и назвали дату.
До этого РБК-Украина рассказывало про крупнейшую кибератаку в истории Украины.