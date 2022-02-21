Готовий до всього. Українці запустили Telegram-бот з порадами щодо виживання

У Telegram з'явився анонімний бот "Готовий до всього". Його автори зібрали в одному місці рекомендації з підготовки громадян до надзвичайних ситуацій, а також правила дії у разі воєнного стану.

Що можна дізнатися у бота – читайте в матеріалі РБК-Україна з посиланням на "Готовий до всього".