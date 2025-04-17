Готівці в маршрутках - кінець? У Києві підтримали петицію про безготівкову оплату за проїзд

У Київраді зазначають, що автоматизована система обліку оплати проїзду (АСОП), яка вже діє у комунальному транспорті, технічно готова до підключення всіх перевізників - незалежно від форми власності. Для цього потрібно укласти відповідний договір з оператором системи.

У 2023 році один із маршрутів приватного перевізника пройшов тестове підключення до АСОП. Результати підтвердили: система працює справно і готова до розширення.

КМДА повідомила, що надалі працюватиме над тим, щоб усі маршрутки в Києві мали безготівкову оплату. Це має підвищити якість перевезень і зручність для пасажирів.

Зазначимо, петиція, яку підтримала Київрада, закликала зобов’язати приватних перевізників перейти на електронну оплату. Тепер це питання на офіційному контролі.