У Києві на поминальні дні запустять спецрейси до кладовищ: перелік маршрутів і графік

У Києві на період поминальних днів після великодніх свят організують спеціальні маршрути пасажирського транспорту. Ними можна буде доїхати до міських кладовищ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Коли в Києві курсуватимуть спецмаршрути до кладовищ

У КМДА розповіли, що спеціальні маршрути пасажирського транспорту до міських кладовищ курсуватимуть у період поминальних днів - з 27 до 30 квітня 2025 року.

Наголошується, що основний пік перевезень припадає на неділю, 27 квітня. Саме тому в цей день планують максимально задіяти додатковий випуск:

автобусів;

тролейбусів;

трамваїв.

Впродовж наступних днів, додатковий транспорт курсуватиме до таких локацій:

28 квітня - до Меморіалу на могилі Невідомого солдата (у парку Вічної Слави), на Дарницьке, Позняківське, Звіринецьке, Бортничанське, Вигурівське та Троєщинське, Жулянське, Біличанське та Куренівське кладовища;

29 квітня - на Військове, Биківнянське та Байкове кладовища;

30 квітня - на Міське (Берковецьке) кладовище.

Як доїхати до кладовища в Києві в неділю, 27 квітня

Північне кладовище:

автобус №258 - "ст. м. "Лісова" - Північне кладовище" (70 машин);

трамвай №8 - "ст. м. "Позняки" - ст. м. "Лісова" (12 вагонів);

трамвай №28 - "вул. Милославська - ст. м. "Лісова" (10 вагонів);

трамвай №29 - "ст. м. "Бориспільська" - ст. м. "Лісова" (5 вагонів);

трамвай №35 - "вул. Сержа Лифаря - ст. м. "Лісова" (7 вагонів).

Південне кладовище:

автобус №740 (додатковий) - "Одеська площа - Південне кладовище" (20 машин);

автобуси №56, №57, №120;

тролейбуси №11, №12, №43, №45;

маршрутні таксі №461, №496.

Лісове кладовище:

автобуси №63, №77, №81, №101;

додаткові автобуси №121, №122, №124, №125;

тролейбуси №37, №37-А;

трамваї №5, №22, №28, №33, №35;

маршрутні таксі №151, №233, №240, №241, №405, №416, №434, №529, №544, №555, №590.

Лук'янівський заповідник:

тролейбуси №16, №19, №23;

автобус №50;

маршрутні таксі №166, №439.

Солом'янське кладовище:

автобуси №22, №69, №119;

тролейбуси №3, №8, №9-К, №17, №19, №30, №35, №40;

маршрутні таксі №223, №401, №496, №499, №518.

Пуща-Водицьке кладовище:

автобус №30;

трамваї №12, №17, №19.

Корчуватське кладовище:

автобус №20;

маршрутні таксі №470, №557, №567.

Святошинське кладовище:

автобуси №23, №56, №57;

тролейбус №39;

маршрутні таксі №401, №408.

Братське та Михайлівське кладовища:

автобус №9;

трамваї №1, №2;

маршрутні таксі №188, №201, №408, №421, №461, №510.

Мишоловське кладовище:

автобус №52;

маршрутне таксі №470.

Чапаєвське кладовище:

автобуси №43, №43-К, №57;

маршрутне таксі №567.

Пирогівське кладовище - автобус №27.

Совське кладовище:

автобус №19;

маршрутні таксі №205, №239.

Міське (Берковецьке) кладовище:

автобуси №14, №32, №90, №90-К, №103;

тролейбуси №4, №5, №16, №23, №26, №35;

маршрутні таксі №166, №223.

Байкове кладовище:

автобуси №5, №5-К, №12, №20, №22, №109;

тролейбуси №1, №12, №40, №42;

маршрутні таксі №520, №539.

Військове кладовище:

тролейбуси №16, №19, №23, №30, №31, №35;

автобус №50;

маршрутні таксі №166, №439.

Як доїхати до кладовища в Києві у понеділок, 28 квітня

Меморіал у парку Вічної Слави:

автобуси №24, №25, №55;

тролейбус №38;

маршрутні таксі №470, №520.

Дарницьке та Позняківське кладовища:

автобуси №17, №18, №42, №45, №51, №63, №115;

трамваї №8, №22, №27, №29;

маршрутні таксі №407, №415, №503, №526, №529.

Звіринецьке кладовище:

автобуси №51, №109, №118;

тролейбуси №43, №43-К;

маршрутні таксі №205, №416, №590.

Бортничанське кладовище:

автобус №104;

маршрутне таксі №529.

Вигурівське та Троєщинське кладовища - автобус №6.

Жулянське кладовище:

автобуси №75, №78;

маршрутні таксі №461, №499.

Біличанське кладовище:

автобуси №97; №97-К;

маршрутні таксі №200-К, №202, №408.

Куренівське кладовище:

тролейбуси №6, №18, №25, №28, №33;

маршрутні таксі №518, №525.

Як доїхати до кладовища в Києві у вівторок, 29 квітня

Військове кладовище:

тролейбуси №16, №19, №23, №30, №31, №35;

маршрутні таксі №166, №439.

Биківнянське кладовище - автобуси №11, №11-Д.

Байкове кладовище:

автобуси №5, №5-К, №12, №20, №22, №109;

тролейбуси №1, №12, №40, №40-К, №42;

маршрутні таксі №520, №539.

Як доїхати до кладовища 29 квітня (інфографіка: kyivcity.gov.ua)

Як доїхати до кладовища в Києві у середу, 30 квітня

У середу, 30 квітня, доїхати громадським транспортом в межах спецмаршрутів можна буде до Міського (Берковецького) кладовища:

автобусами №14, №32, №90, №90-К, №103;

тролейбусами №4, №5, №16, №23, №26, №35;

маршрутними таксі №166, №223.

Як доїхати до Міського кладовища 30 квітня (інфографіка: kyivcity.gov.ua)