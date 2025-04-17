Наличке в маршрутках - конец? В Киеве поддержали петицию о безналичном проезде

В Киеве поддержали петицию о введении безналичной оплаты проезда на маршрутах частных перевозчиков. Это может упростить оплату для пассажиров.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ответ Киевсовета на петицию.
В Киевсовете отмечают, что автоматизированная система учета оплаты проезда (АСОП), которая уже действует в коммунальном транспорте, технически готова к подключению всех перевозчиков - независимо от формы собственности. Для этого нужно заключить соответствующий договор с оператором системы.
В 2023 году один из маршрутов частного перевозчика прошел тестовое подключение к АСОП. Результаты подтвердили: система работает исправно и готова к расширению.
КГГА сообщила, что в дальнейшем будет работать над тем, чтобы все маршрутки в Киеве имели безналичную оплату. Это должно повысить качество перевозок и удобство для пассажиров.
Отметим, петиция, которую поддержал Киевсовет, призвала обязать частных перевозчиков перейти на электронную оплату. Теперь этот вопрос на официальном контроле.
Ранее РБК-Украина рассказывало о стоимости проезда в общественном транспорте в разных городах Украины. В частности в Киеве она транспорте варьируется в зависимости от количества поездок и типа транспорта. Разовая поездка стоит 8 гривен в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе и фуникулере, а в городской электричке - 15 гривен.
Столичные жители и гости могут также оформить проездной билет - как на один вид транспорта, так и на несколько сразу. Доступны варианты на месяц или на полмесяца.
Напомним, в Киеве с 27 по 30 апреля организуют спецмаршруты общественного транспорта к кладбищам на период поминальных дней после Пасхи. Больше всего транспорта будет работать 27 апреля. В последующие дни маршруты охватят крупнейшие городские кладбища, в частности Байковое, Берковецкое, Жулянское и другие.
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