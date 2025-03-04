Українці різко скоротили купівлю доларів у банках

Населення України в січні 2025 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,417 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,375 млрд доларів. Чиста купівля валюти становила 958 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ ).

Обсяг купівлі впав на 35,2% порівняно із січнем, коли українці купили рекордний за 12 років обсяг валюти.

Загалом з початку року українці купили в банках 2,438 млрд доларів.

Курс долара в лютому

Курс долара на готівковому ринку в лютому коливався нижче рівня 42 гривень. У підсумку за місяць долар подешевшав на 15 копійок до 41,85 гривень.

Готівковий курс повністю залежить від міжбанку, де домінує НБУ і визначає, яким буде курс. На міжбанку курс впав на 20 копійок до 41,50 грн/долар.

Протягом лютого офіційний курс долара коливався у вузькому діапазоні 41,50-41,70 грн/долар.

За лютий курс долара впав на 0,7% - з 41,82 грн/долар до 41,51 грн/долар.

Валютні резерви українців

За даними НБУ, за 2024 рік зростання обсягів готівкової валюти поза банками оцінено в 16,5 млрд доларів (минулого року - 11,7 млрд доларів). Загалом на руках у населення і бізнесу може бути близько 130 млрд доларів, що набагато більше за всі гривневі активи (2,6 трлн гривень).

За січень обсяг валюти поза банками оцінено в 1,7 млрд доларів (минулого року - 1,6 млрд доларів).