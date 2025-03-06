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Наличный доллар за три года войны подорожал почти на 50%

Украина, Четверг 06 марта 2025 11:46
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Наличный доллар за три года войны подорожал почти на 50% Фото: Курс доллара вырос с начала войны вырос на 46,9% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средний курс продажи наличного доллара в банках Украины в феврале 2025 года упал на 1,7% до 41,85 гривен. За год доллар подорожал на 9,1%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, за последние три года (с февраля 2022 года) курс вырос на 46,9%.

При этом сейчас курс находится на уровне, который был в сентябре 2022 года (41,64 грн/доллар).

Наличный доллар за три года войны подорожал почти на 50%

Ситуация на рынке

По данным НБУ, средний курс продажи наличного доллара за 2024 год вырос на 11,2% до 42,07 гривен. За 2023 год курс вырос на 10,2% (на 3,85 гривен).

Наличный курс в январе 2025 года превысил уровень 43 гривны, однако затем начал снижаться.

По данным НБУ, в феврале украинцы резко сократили покупку долларов в банках до 958 млн долларов. Объем покупки упал на 35,2% по сравнению с январем, когда украинцы купили рекордный за 12 лет объем валюты. Всего с начала года украинцы купили в банках 2,438 млрд долларов.

Финансовые аналитики, банкиры и население ожидают роста курса доллара в течение ближайшего года. По прогнозам, курс превысит 45 гривен.

В госбюджет на 2025 год заложен средний курс на уровне 45 грн/доллар и 45,6 на декабрь. Однако этот показатель не является ни ориентиром, ни прогнозом для НБУ, который в Украине отвечает за валютно-курсовую политику.

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