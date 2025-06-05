Готівковий долар подорожчав після трьох місяців падіння, - НБУ

За даними НБУ, середній курс продажу готівкового долара в банках України в травні 2025 року зріс на 0,5% до 41,53 гривень.

За рік долар подорожчав на 3,4%. А з початку війни з (лютого 2022 року) курс зріс на 45,8%.

При цьому зараз курс перебуває на рівні, який був у вересні 2022 року (41,64 грн/долар).



Попит на валюту

Статистика НБУ свідчить, що попит на валюту в травні від населення залишався мінімальним. Українці за місяць купили в банках лише 250 млн доларів, хоча на початку року ця сума перевищувала 1 млрд доларів.

На міжбанківському валютному ринку НБУ збільшив інтервенції в травні на 30% до 2,9 млрд доларів.

Протягом квітня офіційний курс долара коливався в діапазоні 41,43 до 41,70 гривень. У підсумку за місяць курс долара впав на 4 копійки з 41,56 гривень до 41,52 гривень. Курс нижчий, ніж наприкінці минулого року (42,03 грн/долар).