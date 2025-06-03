Новий тренд: українці купують менше доларів у банках
Українці в травні трохи збільшили купівлю доларів у банках. Але попит на валюту в Україні залишається мінімальним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).
Населення України в травні 2025 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,858 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,106 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 248,0 млн доларів.
Обсяг купівлі зріс на 30,9% порівняно з квітнем, коли українці купили мінімальну суму із серпня 2023 року, - 189,5 млн доларів.
Загалом від початку року українці купили в банках 3,595 млрд доларів.
Курс долара в травні
Курс долара на готівковому ринку в травні коливався близько рівня 41,70-41,90 гривень, а наприкінці місяця трохи впав. У підсумку за місяць долар знизився на 5 копійок до 41,70 гривень.
Готівковий курс повністю залежить від міжбанку, де домінує НБУ і визначає, яким буде курс. На міжбанку курс залишився близько рівня 41,50 грн/долар.
Протягом квітня офіційний курс долара коливався в діапазоні 41,43 до 41,70 гривень. У підсумку за місяць курс долара впав на 4 копійки з 41,56 гривень до 41,52 гривень. Курс нижчий, ніж наприкінці минулого року (42,03 грн/долар).
Валютні резерви українців
За даними НБУ, за 2024 рік зростання обсягів готівкової валюти поза банками оцінено в 16,5 млрд доларів (у 2023 році - 11,7 млрд доларів). Загалом на руках у населення і бізнесу може бути близько 130 млрд доларів, що набагато більше за всі гривневі активи (2,7 трлн гривень).
За квітень 2025 року обсяг валюти поза банками оцінено в 0,5 млрд доларів (минулого року - 1,1 млрд доларів), за січень-квітень - 4,2 млрд доларів (минулого року - 5,0 млрд доларів).
У квітні НБУ зафіксував аномальне явище. Уперше із серпня 2023 року українці більше продавали валюту, ніж купували.
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