Наличный доллар подорожал после трех месяцев падения, - НБУ

По данным НБУ, средний курс продажи наличного доллара в банках Украины в мае 2025 года вырос на 0,5% до 41,53 гривен.

За год доллар подорожал на 3,4%. А с начала войны с (февраля 2022 года) курс вырос на 45,8%.

При этом сейчас курс находится на уровне, который был в сентябре 2022 года (41,64 грн/доллар).



Спрос на валюту

Статистика НБУ свидетельствует, что спрос на валюту в мае от населения оставался минимальным. Украинцы за месяц купили в банках лишь 250 млн долларов, хотя в начале года эта сумма превышала 1 млрд долларов.

На межбанковском валютном рынке НБУ увеличил интервенции в мае на 30% до 2,9 млрд долларов.

В течение апреля официальный курс доллара колебался в диапазоне 41,43 до 41,70 гривен. В итоге за месяц курс доллара упал на 4 копейки с 41,56 гривен до 41,52 гривен. Курс ниже, чем в конце прошлого года (42,03 грн/доллар).