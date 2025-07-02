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Українці збільшили купівлю доларів і євро в банках

Україна, Середа 02 липня 2025 08:47
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Українці збільшили купівлю доларів і євро в банках Фото: українці за місяць поповнили свої валютні резерви на 280 млн доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українці в червні трохи збільшили купівлю доларів і євро в банках. Але попит на валюту в Україні значно нижчий, ніж на початку року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України(НБУ).

Населення України в червні 2025 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,822 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,104 млрд доларів. Чиста купівля валюти становила 282,2 млн доларів.

Обсяг купівлі зріс на 13,8% порівняно з травнем. Загалом з початку року українці купили в банках 3,878 млрд доларів.
Українці збільшили купівлю доларів і євро в банках

Курс долара і євро в червні

Курс долара на готівковому ринку в червні коливався близько рівня 41,70-41,90 гривень, а наприкінці місяця трохи зріс. У підсумку за місяць долар зріс на 20 копійок до 41,90 гривень. Курс євро підскочив за місяць на 2 гривні до 49,35 гривень.

Готівковий курс повністю залежить від міжбанку, де домінує НБУ і визначає, яким буде курс. На міжбанку курс був вищим, ніж у травні на 10-20 копійок.

Протягом червня офіційний курс долара коливався в діапазоні 41,44 до 41,87 гривень. У підсумку за місяць курс долара зріс на 12 копійок з 41,52 гривень до 41,64 гривень. Курс нижчий, ніж наприкінці минулого року (42,03 грн/долар).

Валютні резерви українців

За даними НБУ, за 2024 рік зростання обсягів готівкової валюти поза банками оцінено в 16,5 млрд доларів (у 2023 році - 11,7 млрд доларів). Загалом на руках у населення і бізнесу може бути близько 130 млрд доларів, що набагато більше за всі гривневі активи (2,7 трлн гривень).

За травень 2025 року обсяг валюти поза банками оцінено в 0,4 млрд доларів (минулого року - 1,4 млрд доларів), за січень-травень - 4,3 млрд доларів (минулого року - 6,2 млрд доларів).

У квітні НБУ зафіксував аномальне явище. Уперше із серпня 2023 року українці більше продавали валюту, ніж купували.

Однак наприкінці червня попит на валюту з боку українців знову зріс.

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