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Наличный доллар дорожает второй месяц подряд, - НБУ

Украина, Понедельник 07 июля 2025 11:39
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Наличный доллар дорожает второй месяц подряд, - НБУ Фото: Курс доллара в июне вырос на 0,2% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс наличного доллара последовательно снижался с начала 2025 года. В мае-июне курс несколько вырос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, средневзвешенный курс продажи наличного доллара в банках Украины в июне 2025 года вырос на 0,2% до 41,61 гривен.

За год доллар подорожал на 1,9%. А с начала войны с (февраля 2022 года) курс вырос на 46,0%.

При этом сейчас курс находится на уровне, который был в сентябре 2022 года (41,64 грн/доллар).
Наличный доллар дорожает второй месяц подряд, - НБУ

Спрос на валюту

Статистика НБУ свидетельствует, что в июне спрос населения на валюту оставался минимальным. Украинцы за месяц купили в банках лишь 280 млн долларов, хотя в начале года эта сумма превышала 1 млрд долларов.

На межбанковском валютном рынке НБУ увеличил интервенции в июне на 1,3% до 2,961 млрд долларов.

В течение июня официальный курс доллара колебался в диапазоне 41,44 до 41,87 гривен. В итоге за месяц курс доллара вырос на 12 копеек с 41,52 гривен до 41,64 гривен. Курс ниже, чем в конце прошлого года (42,03 грн/доллар).

Отметим, по данным НБУ, средний курс продажи наличного доллара за 2024 год вырос на 11,2% до 42,07 гривен. За 2023 год курс вырос на 10,2%.

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