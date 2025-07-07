Наличный доллар дорожает второй месяц подряд, - НБУ

Курс наличного доллара последовательно снижался с начала 2025 года. В мае-июне курс несколько вырос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

По данным НБУ, средневзвешенный курс продажи наличного доллара в банках Украины в июне 2025 года вырос на 0,2% до 41,61 гривен.

За год доллар подорожал на 1,9%. А с начала войны с (февраля 2022 года) курс вырос на 46,0%.

При этом сейчас курс находится на уровне, который был в сентябре 2022 года (41,64 грн/доллар).

