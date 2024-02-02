Готівковий долар дешевшає: свіжий курс в обмінниках

Станом на ранок 2 лютого середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 38,15 гривні, курс євро не змінився - 41,65 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,65 гривні, євро по 41,00 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 37,62-37,64грн/долар (купівля-продаж)-– зростання на 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день. 60-63

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара. Долар подорожчав після різкого падіння.

Офіційний курс на 2 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 37,6047 грн за 1 долар (+0,0420 грн). Курс євро становитиме 40,6695 гривень за 1 євро (-0,0372 грн)

Валютні заощадження українців

За даними НБУ, населення України у січні 2024 року купило у банках 1,103 млрд доларів. Це рекордний обсяг із листопада 2012 року.

Також Національний банк України повідомив про зростання обсягів готівкової валюти поза банками у 2023 році на 11,8 млрд доларів. Таким чином, зараз сума на руках у населення та бізнесу сягнула 120 млрд доларів. Однак за оцінками експертів, через недосконалість статистики НБУ, ця цифра може бути вдвічі нижчою.

НБУ заявив, що коливання курсу долара у 2024 році будуть більшими, ніж в останні місяці. Як зазначили в НБУ, збільшення гнучкості курсу є необхідним кроком для відновлення його ролі як засобу адаптації економіки до зовнішніх та внутрішніх шоків.