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Українці на початку 2024 року купили в банках рекордний за 11 років обсяг валюти

Україна, П'ятниця 02 лютого 2024 10:35
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Українці на початку 2024 року купили в банках рекордний за 11 років обсяг валюти Фото: українці за місяць поповнили свої валютні резерви на 1,1 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Населення України в січні 2024 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,282 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,386 млрд доларів. Чиста купівля валюти становила 1,103 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Обсяг купівлі зріс у порівнянні з груднем минулого року на 7,5%.

Українці на початку 2024 року купили в банках рекордний за 11 років обсяг валюти

У січні українці купили рекордний за 11 років обсяг валюти (у листопаді 2012 року - 1,523 млрд доларів).

Українці на початку 2024 року купили в банках рекордний за 11 років обсяг валюти

Курс долара у січні

Курс долара різко зріс наприкінці грудня 2023 року і досягнув максимуму на початку січня - 39,50 грн/долар, проте потім почав знижуватися. У результаті, протягом січня на готівковому ринку впав з 39,05 до 38,25 грн/долар (продаж).

Офіційний курс НБУ за місяць знизився на 11 копійок - з 37,98 до 37,87 грн/долар.

Валютні резерви українців

Зазначимо, що іноземна валюта залишається основною формою заощаджень для українців. Національний банк України повідомив про зростання обсягів готівкової валюти поза банками у 2023 році на 11,8 млрд доларів. Цей обсяг включає готівкову валюту як населення, так і бізнесу.

НБУ не публікує абсолютних цифр, але попередні відкриті дані свідчать зараз, ця сума досягла 120 млрд доларів.

Водночас екс-член Ради НБУ Віталій Шапран вказав на недосконалість статистики НБУ, яка не зовсім коректно враховує відтік готівкової валюти з України. За його розрахунками, "на руках у населення та бізнесу не більше 60 млрд доларів".

Зазначимо, обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у грудні 2023 року, становив 1,330 млрд доларів. Це максимальний обсяг із лютого 2014 року. Згідно зі статистикою центробанку, за весь 2023 банки ввезли 9,463 млрд доларів.

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