Готелі заброньовані до кінця літа. Як проходить пляжний сезон в Одесі цього року

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Особливості літнього відпочинку в Одесі у 2024 році

У 2024 році Одеса, попри всі тяжкі виклики воєнного часу, залишається популярним туристичним напрямком, приваблюючи відвідувачів зі всієї України, говорить у коментарі РБК-Україна засновник туристичного порталу "На море і в гори" Олексій Войцеховський.

"Навіть попри небезпеку люди готові їхати до моря, за яким вони скучили. Значну роль у відновленні туристичного потоку в Одесі відіграє внутрішній туризм. Багато українців обирають це місто для літнього відпочинку замість закордонних курортів. На вибір подорожей всередині країни впливає також ситуація з мобілізацією чоловіків і блокпостами ТЦК", - розповідає експерт.

За його словами, через інтерес до відпочинку в Одесі у червні зменшився попит на туристичне житло у Карпатах, хоча на середину літа у гірських локаціях туристів вже не менше, ніж торік.

"Безпекова ситуація та посилення обстрілів Одеси на початку травня значно вплинули на пріоритети відпочивальників при пошуку житла. Переважна більшість потенційних гостей Одеси перш за все цікавиться, чи є поруч з обраним житлом офіційно відкриті пляжі, а також – чи є на цих пляжах облаштовані укриття", - розповідає Олексій Войцеховський.

За його словами, у 2024 році це одні з найчастіших питань, які задають туристи при спілкуванні із власниками житла.

Фото: Попри небезпеку люди готові їхати до моря, за яким скучили (gettyimages.com)

Які пляжі офіційно відкриті в Одесі

У серпні 2023 року місцева влада офіційно відкрила 6 пляжів в Одесі й кінець літнього туристичного сезону в Одесі минув із відпочивальниками біля моря.

У 2024 році офіційно почали відкривати пляжі 8 червня – спершу пляж "Калетон". З 1 липня відкрили ще чотири пляжні зони:

інклюзивний пляж;

пляж "True Man Sun of a Beach";

два пляжі "Red Line".

З 11 липня доступні для купання та відпочинку ще п’ять відомих пляжів в районах Аркадії та Великого Фонтану:

"Ітака";

"Ібіца";

"Зебра";

"Паблік";

"Гранд Петін".

Зараз у регіоні офіційно відкриті 11 пляжів – 10 в Одесі та один – в селі Приморське Ізмаїльського району. З цього літа для туристів відкритий населений пункт Вилкове, який завдяки каналам з водою називають "українською Венецією".

Загалом в Одесі та Одеському районі цього літа хочуть відкрити близько 20 пляжів.

Фото: Відпочинок на морі в Одесі (gettyimages.com)

Серед заходів безпеки, які мають бути дотримані – наявність укриттів на пляжах та у готелях, постійний моніторинг стану пляжів і морського дна водолазно-рятувальною службою.

"Потрібно пам'ятати, що під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2 балів та в темну пору доби перебування людей біля моря заборонено", - нагадує Олексій Войцеховський.

Єдиний вибір для відпочинку на морі. Чи багато туристів на пляжах

З кінця червня в Одесі розпочався високий туристичний сезон попри повітряні тривоги, відключення електроенергії, комендантську годину, зазначає на своїй сторінці у Facebook директор Департаменту культури, міжнародного співробітництва та євроінтеграції Одеської міськради Іван Ліптуга.

"Місто залишилось по суті єдиним вибором українців для відпочинку на морському узбережжі, без альтернативи не тільки в інших регіонах, але й і в самій Одеській області", - зауважує він.

За його словами, багато людей не можуть забронювати собі готелі чи приватне житло, бо все вже заброньоване до кінця літа.

"Як сказав один з керівників одеської мережі готелів: "Нарешті дочекалися – в нас на ресепшн черга, як на реєстрації в аеропорту", - розповідає Іван Ліптуга.

У тематичних групах в соцмережах українки діляться відгуками про відпочинок із дітьми в Одесі цього літа:

"Одеса вся забита, сезон в розпалі";

"Нещодавно були в Одесі, людей багато, море чудове. Біля пляжу було укриття";

"Я з Одеси. Пляжі переповнені. Щоб ви розуміли, світла немає по 16-18 годин на добу, постійні вибухи кожного дня, тривоги навіть не рахуємо вже";

"Зараз відпочиваємо у Грибівці, тут є генератор, три басейни, море перекрите, але є набережна, де можна гуляти";

"Приїхали із Затоки в червні, пляж Кароліна-Бугаз. Пляж чистесенький, вода прозора, чудово відпочили".

Офіційно пляжі за межами міста Одеса не відкриті, але люди їдуть відпочивати у Затоку і інші локації в області фактично на свій страх і ризик, пояснив РБК-Україна Іван Ліптуга.

Фото: У багатьох готелях Одеси всі місця заброньовані до кінця літа (gettyimages.com)

Скільки коштує житло в Одесі в другій половині липня

На прохання РБК-Україна, Олексій Войцеховський наводить приклади цін на житло в Одесі у липні:

від 2000 грн - за двомісний номер "преміум" в безпосередній близькості до моря;

від 1000 грн - за номер "комфорт" в приватному секторі;

від 3000 грн – за окремий котедж у першій лінії у "Совіньйоні".

За даними booking.com, на найближчі вихідні на першій лінії від моря недоступні 97% пропозицій житла. На дати тижневого відпочинку з 27 липня до 3 серпня на першій лінії недоступно 96% варіантів розміщення.

Житло можна знайти за ціною від 18 тис. грн за 7 днів для двох людей в апартаментах, та від 20 тис. грн – за номер у готелі.