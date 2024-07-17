Готелі заброньовані до кінця літа. Як проходить пляжний сезон в Одесі цього року

Пляжний сезон в Одесі у розпалі – на пляжах яблуку ніде впасти, а в готелях номери заброньовані до кінця літа. Для купання офіційно відкриті вже 11 локацій.
РБК-Україна розповідає про особливості відпочинку біля моря в Україні цього року та скільки коштує житло для туристів у липні.
Зміст
У 2024 році Одеса, попри всі тяжкі виклики воєнного часу, залишається популярним туристичним напрямком, приваблюючи відвідувачів зі всієї України, говорить у коментарі РБК-Україна засновник туристичного порталу "На море і в гори" Олексій Войцеховський.
"Навіть попри небезпеку люди готові їхати до моря, за яким вони скучили. Значну роль у відновленні туристичного потоку в Одесі відіграє внутрішній туризм. Багато українців обирають це місто для літнього відпочинку замість закордонних курортів. На вибір подорожей всередині країни впливає також ситуація з мобілізацією чоловіків і блокпостами ТЦК", - розповідає експерт.
За його словами, через інтерес до відпочинку в Одесі у червні зменшився попит на туристичне житло у Карпатах, хоча на середину літа у гірських локаціях туристів вже не менше, ніж торік.
"Безпекова ситуація та посилення обстрілів Одеси на початку травня значно вплинули на пріоритети відпочивальників при пошуку житла. Переважна більшість потенційних гостей Одеси перш за все цікавиться, чи є поруч з обраним житлом офіційно відкриті пляжі, а також – чи є на цих пляжах облаштовані укриття", - розповідає Олексій Войцеховський.
За його словами, у 2024 році це одні з найчастіших питань, які задають туристи при спілкуванні із власниками житла.
Фото: Попри небезпеку люди готові їхати до моря, за яким скучили (gettyimages.com)
У серпні 2023 року місцева влада офіційно відкрила 6 пляжів в Одесі й кінець літнього туристичного сезону в Одесі минув із відпочивальниками біля моря.
У 2024 році офіційно почали відкривати пляжі 8 червня – спершу пляж "Калетон". З 1 липня відкрили ще чотири пляжні зони:
З 11 липня доступні для купання та відпочинку ще п’ять відомих пляжів в районах Аркадії та Великого Фонтану:
Зараз у регіоні офіційно відкриті 11 пляжів – 10 в Одесі та один – в селі Приморське Ізмаїльського району. З цього літа для туристів відкритий населений пункт Вилкове, який завдяки каналам з водою називають "українською Венецією".
Загалом в Одесі та Одеському районі цього літа хочуть відкрити близько 20 пляжів.
Фото: Відпочинок на морі в Одесі (gettyimages.com)
Серед заходів безпеки, які мають бути дотримані – наявність укриттів на пляжах та у готелях, постійний моніторинг стану пляжів і морського дна водолазно-рятувальною службою.
"Потрібно пам'ятати, що під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2 балів та в темну пору доби перебування людей біля моря заборонено", - нагадує Олексій Войцеховський.
З кінця червня в Одесі розпочався високий туристичний сезон попри повітряні тривоги, відключення електроенергії, комендантську годину, зазначає на своїй сторінці у Facebook директор Департаменту культури, міжнародного співробітництва та євроінтеграції Одеської міськради Іван Ліптуга.
"Місто залишилось по суті єдиним вибором українців для відпочинку на морському узбережжі, без альтернативи не тільки в інших регіонах, але й і в самій Одеській області", - зауважує він.
За його словами, багато людей не можуть забронювати собі готелі чи приватне житло, бо все вже заброньоване до кінця літа.
"Як сказав один з керівників одеської мережі готелів: "Нарешті дочекалися – в нас на ресепшн черга, як на реєстрації в аеропорту", - розповідає Іван Ліптуга.
У тематичних групах в соцмережах українки діляться відгуками про відпочинок із дітьми в Одесі цього літа:
Офіційно пляжі за межами міста Одеса не відкриті, але люди їдуть відпочивати у Затоку і інші локації в області фактично на свій страх і ризик, пояснив РБК-Україна Іван Ліптуга.
Фото: У багатьох готелях Одеси всі місця заброньовані до кінця літа (gettyimages.com)
На прохання РБК-Україна, Олексій Войцеховський наводить приклади цін на житло в Одесі у липні:
За даними booking.com, на найближчі вихідні на першій лінії від моря недоступні 97% пропозицій житла. На дати тижневого відпочинку з 27 липня до 3 серпня на першій лінії недоступно 96% варіантів розміщення.
Житло можна знайти за ціною від 18 тис. грн за 7 днів для двох людей в апартаментах, та від 20 тис. грн – за номер у готелі.
Нагадаємо, ми писали, що в Одесі відкрили ще пʼять пляжних зон для купання та оздоровлення.
Також ми розповідали, що відбується з туризмом у Карпатах влітку 2024 року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.