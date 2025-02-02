У готелі біля центру Львова стався вибух: поліція розкрила деталі

За даними правоохоронців, близько опівночі 2 лютого поліція отримала повідомлення про вибух на вулиці Городоцькій в одному з готелів Львова. На місце події прибули слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції №1, а також вибухотехніки поліції Львівської області.

Попередньо встановлено, що 44-річний львів’янин, перебуваючи на третьому поверсі готелю, кинув невідомий вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна та двері закладу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) ККУ. Правоохоронці встановлюють обставини вибуху та походження вибухового пристрою.

У мережі повідомляють, що інцидент стався в готелі "Арена" на вулиці Городоцькій. Чоловік нібито підірвав гранату в готелі.