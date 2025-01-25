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У багатоповерхівці під Києвом стався вибух (фото)

Ірпень, Субота 25 січня 2025 12:55
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У багатоповерхівці під Києвом стався вибух (фото) Фото: у багатоповерхівці під Києвом стався вибух 25 січня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

У Ірпені стався вибух у багатоповерхівці 25 січня. Причина з'ясовується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області, ДСНС України.

"25 січня о 09:05 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про вибух в квартирі на 7-му поверсі 10-ти поверхового будинку у м. Ірпінь", - йдеться у повідомленні ДСНС.

До місця події одразу було направлено черговий караул 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь.

Вже на місці рятувальники з'ясували, що стався вибух, по зовнішнім ознакам вогню та диму виявлено не було. На щастя обійшлося без травмованих та загиблих.

Як додали у поліції області, внаслідок вибуху житлове приміщення зазнало пошкоджень. Причина вибуху встановлюється.

Фото з місця вибуху в Ірпені 25 січня (t.me/dsns_telegram, facebook.com/pol.kyivregion)

Наразі на місці події працюють правоохоронці Бучанського управління поліції та інші профільні служби.

Як повідомлялося, близько тижня тому в одній із київських студій радіо вибухнув боєприпас. Попередньо встановлено, що вибухнув армійський детонатор.

Крім того, у Києві в Шевченківському районі стався вибух гранати біля багатоповерхівки. Унаслідок інциденту поранення дістала жінка.

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