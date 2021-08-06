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Все госуслуги переведут в электронную форму. Президент подписал закон

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Пятница 06 августа 2021 13:41
Все госуслуги переведут в электронную форму. Президент подписал закон Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об особенностях предоставления публичных (электронных публичных) услуг". Верховная рада одобрила документ 15 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

Закон обязывает госструктуры предоставлять публичные услуги также и в электронной форме.

Закон вводит понятие "электронная публичная услуга". Электронные процедуры приравниваются к бумажным. Устанавливаются четкие правила предоставления е-услуг.

Вводится принцип "молчаливого согласия". Украинцы смогут получить электронную услугу, даже если в определенный срок другая организация не прислала необходимую информацию.

В законе прописали так называемый авторежим е-услуг - они будут предоставляться без вмешательства чиновника.

Предлагается и комплексная электронная публичная услуга. То есть, гражданин сможет получить несколько услуг по одному заявлению.

Документ вступает в силу через три месяца со дня опубликования. В течение этого времени Кабинет министров утвердить план мероприятий по переводу публичных услуг в электронную форму.

По информации Министерства цифровой трансформации, украинцы все больше отдают предпочтение государственным цифровым услугам. Например, с 2020 года Единым госпорталом электронных услуг воспользовались более 570 тысяч человек.

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