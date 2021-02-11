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Госуслуги онлайн: запуск "Дии" увеличил число пользователей в 5 раз

Новина українською → Украина, Четверг 11 февраля 2021 17:38
Госуслуги онлайн: запуск "Дии" увеличил число пользователей в 5 раз Фото: Михаил Федоров (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что пандемия коронавирусной болезни значительно ускорила цифровизацию в Украине. Государственными услугами онлайн стало пользоваться в 5 раз больше украинцев.

Об этом он сказал в ходе Всеукраинского форума "Украина 30: Коронавирус: вызовы и ответы".

"Пандемия трансформировала поведение украинцев, что способствовало цифровизации страны. Видим значительный рост доступа к государственным услугам онлайн в Украине. С 2019 до 2020 года количество граждан, которые пользуются интернетом для взаимодействия с государственными органами, выросло в 4-5 раз", - подчеркнул министр.

По его словам, это обусловлено запуском приложения и портала "Дия".

Напомним, ранее Федоров анонсировал, что в приложении "Дия" с апреля появятся шесть новых сервисов. В частности, можно будет получить электронную подпись, строительные, а также административные услуги.

По его словам, в сервисе "Дия ID" пользователи смогут получить электронную подпись за несколько шагов. Следовательно, украинцы смогут с помощью смартфона подписывать документы, а также получать финансовые и административные услуги.

Как писало РБК-Украина, в начале декабря Министерство цифровой трансформации запустило багбаунти приложения "Дия". Полсотни "белых" хакеров со всего мира будут искать уязвимости и ошибки в приложении.

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