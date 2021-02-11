Госуслуги онлайн: запуск "Дии" увеличил число пользователей в 5 раз

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что пандемия коронавирусной болезни значительно ускорила цифровизацию в Украине. Государственными услугами онлайн стало пользоваться в 5 раз больше украинцев.

"Пандемия трансформировала поведение украинцев, что способствовало цифровизации страны. Видим значительный рост доступа к государственным услугам онлайн в Украине. С 2019 до 2020 года количество граждан, которые пользуются интернетом для взаимодействия с государственными органами, выросло в 4-5 раз", - подчеркнул министр. По его словам, это обусловлено запуском приложения и портала "Дия".