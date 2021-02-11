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Держпослуги онлайн: запуск "Дії" збільшив число користувачів у 5 разів

Новость на русском → Україна, Четвер 11 лютого 2021 17:38
Держпослуги онлайн: запуск "Дії" збільшив число користувачів у 5 разів Фото: Михайло Федоров (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що пандемія коронавірусної хвороби значно прискорила цифровізацію в Україні. Державними послугами онлайн стало користуватися у 5 разів більше українців.

Про це він сказав у ході Всеукраїнського форуму "Україна 30: Коронавірус: виклики та відповіді".

"Пандемія трансформувала поведінку українців, що сприяло цифровізації країни. Бачимо значний ріст доступу до державних послуг онлайн в Україні. З 2019 до 2020 року кількість громадян, які користуються інтернетом для взаємодії з державними органами, виросла у 4-5 разів", - підкреслив міністр.

За його словами, це зумовлено запуском застосунку та порталу "Дія".

Нагадаємо, раніше Федоров анонсував, що у додатку "Дія" з квітня з'являться шість нових сервісів. Зокрема, можна буде отримати електронний підпис, будівельні, а також адміністративні послуги.

За його словами, у сервісі "Дія ID" користувачі зможуть отримати електронний підпис за декілька кроків. Відтак, українці зможуть за допомогою смартфона підписувати документи, а також отримувати фінансові та адміністративні послуги.

Як писало РБК-Україна, на початку грудня Міністерство цифрової трансформації запустило багбаунті додатку "Дія". Півсотні "білих" хакерів з усього світу будуть шукати уразливості і помилки в додатку.

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