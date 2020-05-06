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В Госуправлении делами назвали зарплату Зеленского за год президентства

Новости » Политика     06.05.2020 - 21:47
В Госуправлении делами назвали зарплату Зеленского за год президентства
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

После уплаты налогов президент получал по 22 540 гривен в месяц

Президент Украины Владимир Зеленский за год на должности получил более 320 тысяч гривен заработной платы. Об этом сообщили в Государственном управлении делами, сообщает "24 канал".

В документе говориться, что зарплата президента состоит только из должностного оклада, который ежемесячно составляет 28 тысяч гривен. Поэтому за год президентства - с мая 2019 года по апрель 2020 года - Владимир Зеленский заработал 320 727 гривен 27 копеек.

В Государственном управлении делами также отметили, что с этой зарплаты Зеленский заплатил 62 541 гривны 82 копейки налогов и сборов. После уплаты налогов президент получал по 22 540 гривен в месяц.

Премии и надбавки Зеленский не получает, ведь они не предусмотрены законом. Заработная плата президенту насчитывается со дня инаугурации - 20 мая 2019 года.

Напомним, по данным опроса КМИС, проведенного с 17 по 25 апреля, за Владимира Зеленского проголосовали бы 27,7% украинцев. Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился, то за Зеленского проголосовали бы 42,6% украинцев.

Кроме того, по данным КМИС, в начале апреля 2020 года к президенту Владимиру Зеленскому положительно относились 44% тех, кто знает политика, нейтрально - 31%, отрицательно - 25%.

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