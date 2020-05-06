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В Держуправлінні справами назвали зарплату Зеленського за рік президентства

Новини » Політика     06.05.2020 - 21:47
В Держуправлінні справами назвали зарплату Зеленського за рік президентства
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Після сплати податків президент отримував по 22 540 гривень на місяць

Президент України Володимир Зеленський за рік на посаді отримав понад 320 тисяч гривень заробітної плати. Про це повідомили в Державному управлінні справами, повідомляє "24 канал".

У документі говориться, що зарплата президента складається тільки з посадового окладу, який щомісяця складає 28 тисяч гривень. Тому за рік президентства - з травня 2019 року по квітень 2020 року - Володимир Зеленський заробив 320 727 гривень 27 копійок.

У Державному управлінні справами також зазначили, що з цієї зарплати Зеленський заплатив 62 541 гривні 82 копійки податків і зборів. Після сплати податків президент отримував по 22 540 гривень на місяць.

Премії і надбавки Зеленський не отримує, адже вони не передбачені законом. Заробітна плата президента нараховується з дня інавгурації - 20 травня 2019 року.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, проведеного з 17 по 25 квітня, за Володимира Зеленського проголосували б 27,7% українців. Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився, за Зеленського проголосували б 42,6% українців.

Крім того, за даними КМІС, на початку квітня 2020 року до президента Володимиру Зеленському позитивно ставилися 44% тих, хто знає політика, нейтрально - 31%, негативно - 25%.

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