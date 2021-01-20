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Государство заинтересовано бесплатно вакцинировать украинцев от COVID-19, - Ляшко

Автор: Андрей Козловский

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что украинцы не должны вакцинироваться против коронавируса в частных структурах за собственные средства. Он отметил, что Министерство здравоохранения заинтересовано в бесплатной вакцинации всех граждан.

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Об этом Виктор Ляшко рассказал телеканалу "Україна24".

По его словам, правительство делает все возможное, чтобы вакцинировать население Украины от 18 лет бесплатно двумя дозами вакцины.

"Сегодня государство заинтересовано сделать прививку безвозмездно для всех слоев населения. Поэтому на первых этапах не нужно рассматривать возможность прививки за собственные средства в частных структурах, поскольку мы заинтересованы и имеем ресурс выкупать всю вакцину, которая будет попадать или иметь возможность попасть на рынок Украины", - сказал Ляшко.

Главный санитарный врач также добавил, что всех привитых будут заносить в электронную систему здравоохранения. Когда на международном уровне введут обязательные паспорта вакцинации, украинские врачи смогут оперативно выдать справку о прививках.

Напомним, ранее в Минздраве заявляли, что возможность платной вакцинации от коронавируса появится не раньше второй половины 2021 года.

Также РБК-Украина писало, что министр здравоохранения рассчитывает на старт вакцинации в середине февраля. Начнут делать прививки препаратами Sinovac и Pfizer.

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