Держава зацікавлена ​​безкоштовно вакцинувати українців від COVID-19, - Ляшко

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що українці не мають вакцинуватися проти коронавірусу в приватних структурах за власні кошти. Він зазначив, що Міністерство охорони здоров'я зацікавлене в безоплатній вакцинації всіх верств населення.

Про це Віктор Ляшко розповів телеканалу "Україна24".

За його словами, уряд робить усе можливе, щоб вакцинувати населення України від 18 років безкоштовно двома дозами вакцини.

"Сьогодні держава зацікавлена зробити щеплення безоплатно для всіх верств населення. Тому на перших етапах не потрібно розглядати можливість щеплення за власні кошти у приватних структурах, оскільки ми зацікавлені і маємо ресурс викуповувати всю вакцину, яка буде потрапляти або матиме можливість потрапити на ринок України", - сказав Ляшко.

Головний санітарний лікар також додав, що всіх щеплених будуть заносити в електронну систему охорони здоров'я. Коли на міжнародному рівні запровадять обов'язкові паспорти вакцинації, українські лікарі зможуть оперативно видати довідку про щеплення.

Нагадаємо, раніше у МОЗ заявляли, що можливість платної вакцинації від коронавірусу з'явиться не раніше другої половини 2021 року.

Також РБК-Україна писало, що міністр охорони здоров'я розраховує на старт вакцинації в середині лютого. Почнуть робити щеплення препаратами Sinovac і Pfizer.