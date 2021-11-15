Государство должно контролировать техническое состояние вагонов, а не списывать их, - эксперт
Государство не должно требовать списывать вагоны по возрасту, оно должно контролировать их техническое состояние.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост экономического журналиста Сергея Лямца в Facebook.
"В случае вступления в действие приказа Минтранса, в течение 2022-2028 годов "Укрзализныця" будет вынуждена списать больше 40 тыс. грузовых вагонов. В то же время, частники вынуждены будут списать более 25 тыс. грузовых вагонов", - написал Лямец.
При этом он обратил внимание на то, что одномоментное списание такого количества грузовых вагонов может привести к их резкому дефициту и проблемам на рынке перевозок. Он подчеркнул: списание вагонов по возрасту нерационально, ведь многие из них находятся в хорошем техническом состоянии и могут продолжать эксплуатироваться.
"Нужно ли списывать грузовые вагоны, у которых истек срок эксплуатации? Необязательно. В мире является нормальной практикой продолжения эксплуатации старых вагонов, если они находятся в нормальном состоянии, или прошли капитальный ремонт. Аналогичная практика сейчас работает и в Украине. Все старые вагоны проходят инспекции, которые определяют степень износа, поломки и детали, которые нужно заменить и дают им направление на ремонты. Далее владелец вагона с этим направлением обращается к вагоноремонтному заводу, который и производит ремонт", - объяснил Лямец.
По словам экономиста, бизнес проводит ремонты и замену вагонов в плановом порядке, нет необходимости одномоментно списывать десятки тысяч вагонов, как предлагает Мининфраструктуры.
По его мнению, вмешательство государства в данном случае может создать большие проблемы для перевозчиков и их клиентов, а также конечного потребителя перевозимой продукции.
"Государство должно контролировать состояние вагонов, а не приказывать кому и какие вагоны списывать. Ведь никто не запрещает эксплуатацию старых жигулей 1960 выпуска. Вагоны должны списываться не по возрасту, а по состоянию. Так происходит в мире. Иначе приказ МИУ может спровоцировать дефицит вагонов на рынке перевозок, что значительно повысит цены на продукцию, которые будут заложены в цену готовой продукции для конечного потребления", - написал Лямец.
Эксперт считает, что в данный момент руководству железной дороги стоит сосредоточиться на решении более серьезных вопросов работы УЗ - обновлении путевой инфраструктуры, электрификации путей для снижения себестоимости перевозок, а также на обновлении тепловозов и электровозов.
Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что принудительное обновление железнодорожных вагонов, которое инициирует Мининфраструктуры, обогатит олигарха Игоря Коломойского и приведет к серьезным проблемам для "Укрзализныци".
В то же время гендиректор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что инициатива Мининфраструктуры о списании железнодорожных вагонов по возрасту - это диверсия против отечественной экономики и промышленности, поскольку одновременно будет выведено из эксплуатации более 50 тыс. вагонов. По подсчетам экспертов, из-за вызванного этим коллапса на рынке перевозок потери экономики достигнут 2 млрд долларов ежегодно.