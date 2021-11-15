Держава має контролювати технічний стан вагонів, а не списувати їх, - експерт

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пост економічного журналіста Сергія Лямця у Facebook.

"У разі набуття чинності наказом Мінтрансу, протягом 2022-2028 років "Укрзалізниця" буде змушена списати більше 40 тис. вантажних вагонів. Водночас, приватники змушені будуть списати понад 25 тис. вантажних вагонів", - написав Лямець.

При цьому він звернув увагу на те, що одномоментне списання такої кількості вантажних вагонів може призвести до їхнього різкого дефіциту та проблем на ринку перевезень. Він наголосив: списання вагонів за віком нераціонально, адже багато з них перебувають у хорошому технічному стані і можуть продовжувати експлуатуватися.

"Чи потрібно списувати вантажні вагони, у яких минув термін експлуатації? Необов'язково. У світі є нормальною практикою продовження експлуатації старих вагонів, якщо вони перебувають у нормальному стані, або пройшли капітальний ремонт. Аналогічна практика зараз працює і в Україні. Усі старі вагони проходять інспекції, які визначають ступінь зносу, поломки та деталі, які потрібно замінити та дають їм направлення на ремонти. Далі власник вагону з цим направленням звертається до вагоноремонтного заводу, який і здійснює ремонт", - пояснив Лямець.

За словами економіста, бізнес проводить ремонти та заміну вагонів у плановому порядку, немає потреби одномоментно списувати десятки тисяч вагонів, як пропонує Мінінфраструктури.

На його думку, втручання держави в даному випадку може створити великі проблеми для перевізників та їх клієнтів, а також кінцевого споживача продукції, що перевозиться.

"Держава повинна контролювати стан вагонів, а не наказувати кому і які вагони списувати. Адже ніхто не забороняє експлуатацію старих жигулів 1960 року випуску. Вагони повинні списуватися не за віком, а за станом. Так відбувається у світі. Інакше наказ МІУ може спровокувати дефіцит вагонів на ринку перевезень, що значно підвищить ціни на продукцію, які будуть закладені в ціну готової продукції для кінцевого споживання", - написав Лямець.

Експерт вважає, що в даний момент керівництву залізниці варто зосередитися на вирішенні серйозніших питань роботи УЗ - оновленні шляхової інфраструктури, електрифікації шляхів для зниження собівартості перевезень, а також оновленні тепловозів і електровозів.